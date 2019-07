Actualidade

A Estação Zootécnica Nacional, em Santarém, vai receber um Laboratório Colaborativo dedicado à investigação e inovação em alimentação animal, projeto de 2 milhões de euros que envolve 16 entidades e vai empregar 30 pessoas, na maioria investigadores.

Olga Moreira, coordenadora da EZN, polo do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV) situado no Vale de Santarém (Santarém), disse à Lusa que, além da criação de emprego científico, o InovFeed - Estratégias Alimentares Inovadoras para uma Produção Animal Sustentável procurará encontrar respostas para questões que o aumento do consumo de carne tem vindo a colocar.

Como grandes linhas orientadoras do projeto, que resulta de uma candidatura à Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), encontram-se a exigência de que o modo de produção de carne seja "mais sustentável e mais eficiente", tanto para a produção como para o ambiente, e "produzir animais saudáveis para humanos saudáveis", como decorre da iniciativa One Health, da União Europeia, salientou.