Eleições

O presidente da Federação da Área Urbana de Lisboa do PS defendeu hoje que a solução política da atual legislatura ficará na história "pela estabilidade e resultados", considerando que os socialistas se apresentam nas próximas eleições "de cabeça levantada".

"Em 2015, tivemos a capacidade de abrir um espaço de diálogo distinto com a restante esquerda parlamentar e a coragem de implementar uma solução política que ficará na história da democracia portuguesa pela estabilidade e pelos resultados", afirmou Duarte Cordeiro, que é também secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, na abertura da Convenção Nacional do PS, que hoje debate e aprova o programa eleitoral do partido.

Duarte Cordeiro considerou que "o partido se apresenta hoje perante os portugueses de cabeça levantada".