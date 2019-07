Eleições

Lisboa, 20 jul 2019 - O ministro das Finanças defendeu hoje que o tempo das derrapagens e dos orçamentos retificativos pertence ao passado e considerou que PSD e CDS-PP estiveram na presente legislatura "sozinhos e perdidos nas contas".

Estas críticas aos partidos do anterior Governo foram feitas por Mário Centeno na abertura de um debate sobre "Contas certas", integrado na Convenção Nacional do PS, que decorre no pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, e que se destina a aprovar o programa eleitoral dos socialistas para as legislativas de outubro.

"O tempo dos orçamentos retificativos e das derrapagens orçamentais é hoje passado. Se tivesse de usar um título para um filme do que teria sido esta legislatura para a nossa direita, então eu colocava o seguinte: sozinhos e perdidos nas contas. Foi isso que aconteceu exatamente ao longo da presente legislatura", sustentou.