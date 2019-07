Eleições

O PS assume como objetivos para a próxima legislatura formar equipas estáveis de docentes nos territórios de intervenção prioritária e, ao nível universitário, criar mais 12 mil camas a preços acessíveis destinadas a estudantes.

Estas duas medidas constam do Programa Eleitoral do PS, que será hoje apresentado e aprovado em Convenção Nacional dos socialistas, que decorre no pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa.

Para aumentar o sucesso escolar e evitar o abandono escolar, os socialistas pretendem desenvolver um "sistema de deteção de problemas de literacia e numeracia logo no pré-escolar".