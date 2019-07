Eleições

O PS quer que o tempo médio das decisões processuais na área da Justiça seja divulgado aos cidadãos de dois em dois anos, comprometendo-se ainda com audições parlamentares dos ministros no quadro do debate sobre o programa de Governo.

Estes são duas medidas incluídas no capítulo da Boa Governação do programa eleitoral do PS, que é hoje apresentado e aprovado na Convenção Nacional do partido, em Lisboa, e já está disponível no 'site' do partido, em www.ps.pt .

Na área da Justiça, o PS quer "assegurar aos cidadãos, de dois em dois anos, um compromisso público quantificado quanto ao tempo médio de decisão processual, por tipo de processo e por tribunal".