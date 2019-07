Actualidade

A diplomacia britânica convocou hoje o encarregado de negócios iraniano no Reino Unido, na sequência da apreensão pelas autoridades de Teerão de um petroleiro de pavilhão britânico, divulgou fonte governamental.

O encarregado de negócios iraniano é chamado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico um dia depois do anúncio da captura pelo Irão de um petroleiro com bandeira do Reino Unido, o navio "Stena Impero", no estreito de Ormuz, incidente que está a gerar um novo episódio de tensão na região do Golfo.

Numa nota informativa hoje divulgada, o chefe da diplomacia britânica, Jeremy Hunt, afirmou que a apreensão do "Stena Impero" revela "sinais preocupantes de que o Irão poderá escolher um caminho perigoso de comportamento ilegal e desestabilizador".