Eleições

O programa eleitoral do PS defende a implementação de um "Plano Nacional de Acção para uma Cultura de Defesa para a Segurança e a Paz" em ligação com as escolas, autarquias locais e instituições culturais da defesa e sociedade civil em geral.

A fim de promover o conhecimento das Forças Armadas na sociedade, o programa prevê, em especial, criar programas-piloto no Dia de Defesa Nacional, que permitam aos cidadãos participar em atividades militares de curta duração.

Por outro lado, tendo em vista o equipamento das Forças Armadas, o PS pretende privilegiar os programas conjuntos e passíveis de duplo uso, civil e militar, tendo em vista cumprir os compromissos assumidos no quadro da NATO e da Lei de Programação Militar, incentivando ao mesmo tempo a economia.