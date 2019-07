Eleições

O ministro das Finanças, Mário Centeno, responsável pela elaboração do cenário macroeconómico do programa eleitoral do PS, afirmou hoje que o objetivo é aumentar o investimento em 56% até 2023.

Mário Centeno falava na Convenção Nacional do PS, no pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, num discurso com várias críticas à oposição, advertindo que a "política fiscal não pode ficar entregue à demagogia" e, por outro lado, usando a ironia de que agora, em 2019, "a despesa pública parece ser um bem sem limites".

"Se nesta legislatura que agora termina, o esforço orçamental com o investimento público aumentou 45%, na próxima legislatura o esforço com o investimento vai aumentar 56%. É o que está inscrito no cenário macroeconómico do PS", declarou o titular da pasta das Finanças.