Actualidade

A Energias de Portugal (EDP) vai investir quatro milhões de euros em duas centrais elétricas - solar e hídrica - no Príncipe, eliminando qualquer produção poluente de energia na ilha são-tomense, reserva mundial da Biosfera.

O objetivo é, "numa primeira fase, a construção de uma central solar e numa segunda, uma míni-hídrica aproveitando os recursos hídricos que existem na ilha", disse à Lusa o diretor das relações internacionais da EDP, Guilherme Pereira.

Uma missão das Energias de Portugal reuniu-se no final da tarde de sexta-feira com vários membros do governo, representantes de várias instituições incluindo as empresas são-tomense de Água e Eletricidade (Emae) e a Agência Geral de Regulação (Ager) para analisar o projeto.