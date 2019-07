Incêndios

Uma frente do fogo que atinge o concelho de Vila de Rei entrou "com bastante violência" no concelho de Mação cerca das 20:00, disse à Lusa o responsável pela proteção civil de Mação.

António Louro adiantou que se trata de uma frente de fogo com oito quilómetros, que entrou no concelho de Mação (distrito de Santarém) na zona de Azinhal, Cardigos e Vinha Velha.

As chamas avançam "com muita violência", registando-se "muito vento" no local, acrescentou.