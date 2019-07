Incêndios

O vice-presidente da Câmara Municipal de Vila de Rei, distrito de Castelo Branco, diz que o incêndio que lavra no concelho estava impossível de parar ao final da tarde de hoje, tendo-se "desmultiplicado em várias frentes".

"Parar o incêndio é de todo impossível nesta fase", disse à Lusa Paulo César, em declarações às 19:45, cerca de cinco horas depois de as chamas terem eclodido na freguesia de Fundada, no norte do concelho, perto da fronteira com o município da Sertã.

Entretanto, uma frente do fogo que atinge Vila de Rei entrou "com bastante violência" em Mação cerca das 20:00, disse à Lusa o responsável pela proteção civil deste último concelho.