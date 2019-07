Actualidade

O candidato da lista B, Miguel Pinto Lisboa, venceu hoje as eleições do Vitória de Guimarães e sucede a Júlio Mendes, tomando posse a 29 deste mês como 23.º presidente do clube.

Segundo uma informação do presidente da mesa da assembleia-geral, Isidro Lobo, Miguel Pinto Lisboa obteve 50,6 por cento dos votos (3584 votos), mais do que os outros dois candidatos juntos.

António Miguel Cardoso, da lista A, obteve 31,1 por cento (2202) e Daniel Rodrigues, da lista C, 16,8 por cento (1189).