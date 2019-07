Actualidade

Os japoneses votam hoje na eleição para a câmara alta do parlamento nipónico, onde o partido no poder do primeiro-ministro Shinzo Abe deve manter a maioria, segundo as sondagens.

Em disputa estão 124 lugares para a Casa dos Conselheiros naquela que é a menos poderosa das duas câmaras do Japão.

Durante a campanha, os partidos da oposição concentraram-se nas preocupações sobre as finanças das famílias, como o impacto de um aumento futuro dos impostos sobre vendas e nas tensões no sistema público de pensões, no contexto de uma população envelhecida.