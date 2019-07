Migrações

A organização não-governamental (ONG) SOS Mediterrâneo, parceira dos Médicos Sem Fronteiras (MSF), anunciou hoje o lançamento de uma nova campanha de salvamento ao largo da costa líbia, sete meses depois da imobilização do navio Aquarius.

De acordo com um comunicado da ONG, o navio de construção norueguesa Ocean Viking "dirige-se ao Mediterrâneo para conduzir uma nova campanha de procura e de salvamento no Mediterrâneo central", local onde pelo menos 426 pessoas morreram desde o início do ano.

"O barco vai patrulhar o Mediterrâneo central, de onde provém o maior número de alertas de socorro, mas sem nunca entrar em águas territoriais líbias", precisou à AFP Frédéric Penard, diretor de operações da SOS Mediterrâneo.