A polícia de Hong Kong avisou que se prepara para agir sobre manifestantes que ocuparam zonas centrais da cidade em protesto contra as emendas da lei da extradição "devido à escalada de violência".

"Os participantes da manifestação pública devem tomar o transporte público e partir o mais rápido possível", avisou a polícia na sua página na rede social Facebook.

As forças de segurança querem dispersar os manifestantes que, depois de participarem numa marcha que juntou dezenas de milhares durante a tarde de hoje, se dirigiram ao edifício do gabinete de ligação de Pequim no território, bloquearam várias ruas e ocuparam acessos ao quartel general da polícia e ao parlamento.