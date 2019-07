Incêndios

Cerca de 85% do fogo de Vila de Rei "está já dominado", mantendo-se pequenos fragmentos da frente de incêndio, afirmou hoje o comandante do Agrupamento Centro Sul, realçando que a tarde vai pôr os meios à prova.

Um total de "85% do perímetro [do incêndio] está já dominado, contudo está neste momento com muitas reativações, fruto do aumento da temperatura e da rotação do vento", o que acaba por gerar "uma pressão maior" por parte dos operacionais para conseguir manter o fogo dentro da área dominada, disse Belo Costa, que falava aos jornalistas numa conferência de imprensa que decorreu na Escola Secundária da Sertã.

Apesar da evolução favorável no combate (às 08:00 60% do perímetro estava dominado), o comandante do Agrupamento Centro Sul salientou que vai ser "uma tarde de intenso trabalho" e, com o agravar dos indicadores meteorológicos, os meios no terreno vão ser postos "à prova".