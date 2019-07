Incêndios

O incêndio que deflagrou no domingo em Penedono, no distrito de Viseu, foi dado hoje como dominado às 02:45, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.

"O incêndio foi dado como dominado às 02:45 e os meios vão ser desmobilizados", indicou a mesma fonte, acrescentando que alguns operacionais vão permanecer no terreno a realizar ações de vigilância.

De acordo com a informação disponibilizada pela página eletrónica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, cerca das 03:00, estavam no terreno 137 operacionais, apoiados por 37 viaturas.