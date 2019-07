Actualidade

O representante do governo de Pequim em Hong Kong condenou hoje o ataque ao edifício do Gabinete de Ligação na região semiautónoma, no domingo, afirmando que os manifestantes insultaram "todo o povo chinês".

"Estas (ações) prejudicaram gravemente o espírito de Estado de Direito ao qual Hong Kong está profundamente ligado (...) e ofenderam seriamente todo o povo chinês, incluindo os sete milhões de compatriotas de Hong Kong", afirmou Wang Zhimin, chefe do Gabinete de Ligação de Pequim, aos jornalistas.

Num comentário difundido na primeira página, e intitulado "O Governo central não pode ser desafiado", o Diário do Povo, jornal oficial do Partido Comunista Chinês, considerou as ações dos manifestantes "intoleráveis".