Incêndios

As duas frentes do incêndio que deflagrou no sábado em Vila Rei estão dominadas em 90% e os restantes 10% "estão a arder e a carecer de muita atenção", de acordo com a proteção civil.

"[O fogo] tem um perímetro ativo de 10%, com chama. Foi feito um esforço durante a noite por parte de todos os efetivos no teatro de operações. Todo o efetivo está concentrado", avançou o comandante do Agrupamento Distrital do Centro Norte, Pedro Nunes, num primeiro ponto de situação hoje de manhã.

