Eleições

O presidente da Câmara de Leiria, Raul Castro, cabeça de lista do PS às eleições legislativas por aquele círculo, disse à agência Lusa que deixará a autarquia no final do mês de agosto, sendo substituído pelo vice-presidente, Gonçalo Lopes.

Raul Castro foi anunciado como candidato às eleições legislativas pelo círculo eleitoral do distrito de Leiria na semana passada. Sendo o presidente da Câmara de Leiria, terá de abandonar o cargo até 41 dias antes do dia das eleições. O autarca confirmou à Lusa que deixará de liderar o Município no dia 26 de agosto.

Para o seu lugar irá Gonçalo Lopes, vice-presidente que tem substituído o presidente nas suas ausências.