Actualidade

O secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Alan Duncan, apresentou hoje a demissão de funções, invocando incompatibilidade com Boris Johnson enquanto potencial sucessor da primeira-ministra, Theresa May.

"O Reino Unido faz tantas coisas boas no mundo. É trágico que justamente quando poderíamos ter sido a força intelectual e política dominante em toda a Europa e mais além, tenhamos tido de passar todos os dias a trabalhar sob a nuvem negra do 'Brexit'", lamentou, na carta de demissão publicada na rede social Twitter.

Apesar de ter trabalhado com Boris Johnson quando este foi ministro dos Negócios Estrangeiros, Duncan tornou-se um crítico feroz do colega conservador, nomeadamente quando este recusou defender o antigo embaixador britânico nos EUA Kim Darroch após a publicação de um telegrama confidencial em que o diplomata criticava a administração do presidente Donald Trump.