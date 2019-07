Actualidade

O primeiro-ministro afirmou hoje que, se todos os concursos em marcha forem concluídos e se a totalidade das verbas forem preenchidas, a atual legislatura vai terminar com 97% dos portugueses com médico de família assegurado.

António Costa transmitiu esta posição após ter inaugurado a Unidade de Saúde de Almargem do Bispo, no município de Sintra, numa cerimónia em que também discursaram o presidente da Câmara deste concelho, Basílio Horta, e a ministra da Saúde, Marta Temido.

Na inauguração do primeiro dos cinco centros de saúde que ao longo do dia de hoje serão inaugurados nos concelhos de Sintra (três) e da Amadora (dois) - e que no conjunto vão servir uma população de meio milhão de habitantes -, António Costa referiu-se à meta do seu executivo em termos de cobertura da população por médicos de família.