Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, considerou hoje uma violação do direito internacional o arresto de um navio britânico por parte do Irão, apelando para uma solução diplomática que evite agravar a tensão na região.

"É muitíssimo preocupante. As autoridades iranianas, ao apresarem um petroleiro britânico, cometeram uma violação do direito internacional e do seu próprio dever de garantir a liberdade de circulação marítima", disse Augusto Santos Silva.

O chefe da diplomacia portuguesa falava aos jornalistas à margem do 4.º Encontro da Rede de Ensino de Português no Estrangeiro, que decorre durante todo o dia de hoje em Lisboa.