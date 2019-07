Eleições

O antigo presidente da Associação Nacional de Municípios Fernando Ruas vai encabeçar a lista do PSD pelo distrito de Viseu, enquanto Sónia Ramos, presidente da distrital, vai liderar a lista por Évora, informou hoje fonte oficial do partido.

Nos círculos da emigração, Carlos Gonçalves, volta a ser o cabeça de lista pela Europa e José Cesário encabeça novamente a lista Fora da Europa, afirmou fonte do gabinete de comunicação do PSD, antes do arranque da reunião preparatória da campanha do PSD para as legislativas de outubro, que decorre em Condeixa-a-Nova, distrito de Coimbra.

Fernando Ruas foi presidente da Câmara de Viseu durante 24 anos, entre 1989 e 2013, foi eurodeputado e assumiu a liderança da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) entre 2002 e 2013.