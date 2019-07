Síria

O Papa Francisco pediu ao Presidente sírio, Bashar al-Assad, que proteja a vida dos civis na Síria, depois dos últimos ataques, e que realize atos significativos para a reconciliação.

Numa carta entregue hoje por uma delegação do Vaticano, o chefe da Igreja Católica expressa a "sua profunda preocupação com a situação humanitária na Síria, e em particular, com as condições dramáticas da população civil em Idlib", explicou o Vaticano.

O novo diretor da assessoria de imprensa do Vaticano, Matteo Bruni, indicou, em comunicado, que o prefeito do Serviço de Desenvolvimento Humano, o cardeal Peter Kodwo Appiah Turkson, acompanhado pelo núncio na Síria, o cardeal Mario Zenari, encontraram-se com Bashar al-Assad e entregaram-lhe a carta do Papa.