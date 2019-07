Actualidade

A curta-metragem "Tio Tomás - A Contabilidade dos Dias", de Regina Pessoa, venceu o Grande Prémio do Festival Internacional de Animação do Brasil - Anima Mundi, foi hoje anunciado.

Além do Grande Prémio, que consiste num troféu e numa quantia de 15 mil reais (cerca de 3.600 euros), o filme foi ainda distinguido com o prémio Best Sound Design (algo como Melhor Design de Som, em português), de acordo com informação disponível na página oficial do festival, na rede social Facebook.

O filme distinguido com o Grande Prémio do festival, "desde 2012 qualificado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas Americana, poderá ser elegível a concorrer ao Oscar de Melhor Curta-Metragem de Animação no ano seguinte", lê-se no 'site' do Anima Mundi.