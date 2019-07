Incêndios

O fogo que lavra desde sábado em Vila de Rei (Castelo Branco) e Mação (Santarém) mantém-se dominado em 90%, existindo ainda zonas "muito quentes", sendo as próximas horas encaradas "com muita reserva", disse hoje a proteção civil.

O comandante do Agrupamento Distrital do Centro Norte, Pedro Nunes, disse hoje, na conferência de imprensa das 13:00, dada no centro de comando instalado no pavilhão desportivo municipal da Sertã (Castelo Branco), que, durante a manhã, com o vento como aliado, as máquinas de rasto fizeram um conjunto de aceiros "que dão algum fôlego".

Contudo, as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para uma "rotação do vento" para Oeste a partir das 15:00, 16:00, com rajadas que podem chegar aos 35 quilómetros/hora ao final do dia, pelo que a atenção dos meios no terreno, que chegam ao milhar de operacionais, estará no "flanco esquerdo" do fogo, declarou.