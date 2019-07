Actualidade

O filme "The Burnt Orange Heresy", do realizador italiano Giuseppe Capotondi, vai encerrar, em estreia mundial, a 76.ª edição do Festival de Cinema de Veneza, que vai decorrer de 28 de agosto a 07 de setembro, anunciou hoje a organização.

"A heresia da laranja queimada", em tradução livre, vai estrear-se no sábado, dia 07 de setembro, na Sala Grande do Palazzo del Cinema, na ilha italiana Lido di Venezia.

O filme conta com a participação dos atores Claes Bang, Elizabeth Debicki, Donald Sutherland e Mick Jagger, nos papéis principais.