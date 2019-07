Actualidade

Três menores morreram e dois outros ficaram feridos num acidente com uma mina antipessoal, o segundo numa semana, na província angolana do Huambo, informou hoje a polícia local.

O acidente, ocorrido na sexta-feira, ocorreu na comuna de Chipipa, a 22 quilómetros da cidade do Huambo, quando os adolescentes, com 15 anos, acenderam uma fogueira "num espaço ermo, onde existia um engenho não determinado", segundo fonte policial citada pela agência noticiosa angolana, Angop.

Os três menores morreram no local e os dois sobreviventes estão sob cuidados intensivos no Hospital Central do Huambo.