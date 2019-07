Eleições

Lisboa, 22 jul 2019 - As federações de Lisboa e de Setúbal do PS aprovam hoje as suas listas de candidatos a deputados, que serão lideradas respetivamente pelo secretário-geral socialista, António Costa, e pela sua adjunta, Ana Catarina Mendes.

Além de repetir os nomes de António Costa em Lisboa e de Ana Catarina Mendes em Setúbal, fonte oficial do PS adiantou também à agência Lusa que o deputado socialista Pedro do Carmo vai voltar a liderar a lista de candidatos pelo círculo de Beja nas próximas eleições legislativas.

As listas de candidatos a deputados do PS serão em definitivo aprovadas na terça-feira, durante uma reunião da Comissão Política Nacional deste partido.