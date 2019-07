Actualidade

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior garantiu hoje "financiamento público de mais de 70 milhões de euros" para os 26 laboratórios colaborativos (Colab) do país, designadamente para a criação de 600 postos de trabalho qualificados diretos.

"Esta é uma estratégia conseguida e hoje tem garantido um investimento público de mais de 70 milhões de euros para os próximos três anos e de 100 milhões de euros para os próximos cinco anos", frisou Manuel Heitor, no Porto, em declarações aos jornalistas à margem da apresentação de cinco novos Colab, entidades que juntam empresas e ciência na investigação de temas específicos de acordo com as necessidades das regiões de implantação.

O governante esclareceu que, nos contratos com os Colab, também financiados com 70 milhões de euros de fundos comunitários, as instituições "responsabilizam-se por triplicar o financiamento público e criar três vezes mais postos de trabalho indiretos", num cenário de cinco anos.