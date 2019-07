Actualidade

O euro baixou hoje face ao dólar, numa altura em que a tensão no Golfo Pérsico impulsionou a procura da moeda norte-americana.

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,1219 dólares, quando na sexta-feira à mesma hora seguia a 1,1228 dólares.

O navio Stena Impero, de pavilhão britânico, foi apresado na sexta-feira pelas autoridades do Irão e encontra-se no porto de Bandar Abbas, no Estreito de Ormuz, com os 23 tripulantes no seu interior por motivos de segurança, de acordo com os responsáveis iranianos.