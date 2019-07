Actualidade

A soprano portuguesa Cristiana Oliveira está no elenco das óperas "La Bohème", de Puccini, em Helsínquia, na Finlândia, e "Il Trovatore", de Verdi, em Wiesbaden, na Alemanha, em produções que serão "o marco de lançamento da carreira", disse à Lusa.

Cristiana Oliveira vai protagonizar "Il Trovatore", do compositor italiano Giuseppe Verdi, na Alemanha, e dar voz a Musetta, uma das quatro personagens principais de "La Bohème", do também italiano Giacomo Puccini, na Finnish National Opera - Ooppera Baletti, em Helsínquia, de dezembro a janeiro do próximo ano.

"A ópera 'La Bohème', de projeção internacional muito grande, foi um convite extraordinário, onde vou interpretar uma personagem muito divertida, a Musetta, numa produção belíssima de grande escala", explicou a soprano.