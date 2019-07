Actualidade

Os acionistas da Orey Antunes, reunidos hoje em assembleia-geral, aprovaram o adiamento da data de vencimento e pagamento de juros das obrigações para 08 de julho de 2020, foi hoje comunicado ao mercado.

De acordo com a informação remetida à Comissão do Mercado de valores Mobiliários (CMVM), foi aprovado com 76,5% dos votos este ponto único da assembleia, ficando assim adiada a "data de vencimento e pagamento de juros das obrigações de 08 de julho de 2019 para 08 de julho de 2020, sem qualquer penalização para a emitente" e reconhecido que "o facto de a emitente não efetuar o pagamento de juros nos 14 dias posteriores ao dia 08 de julho de 2019 não constitui um 'event of default'" (situação de incumprimento).

Em causa está uma emissão de até 30 milhões de euros em obrigações.