Actualidade

O avançado André Pereira vai cumprir a época 2019/20 no Vitória de Guimarães, da I Liga portuguesa de futebol, por empréstimo do FC Porto, anunciou hoje o emblema vimaranense no seu sítio oficial.

Após ter integrado o estágio dos 'dragões', que começou em 15 de julho e se estende até quarta-feira, em Lagos, o ponta de lança, de 24 anos, deixou o plantel treinado por Sérgio Conceição e apresentou-se hoje na academia vitoriana.

O jogador realizou, na época passada, 22 jogos oficiais pelos 'azuis e brancos' e marcou três golos, um deles precisamente à nova equipa (triunfo dos vimaranenses por 3-2, no Estádio do Dragão).