Incêndios

O fogo rural que deflagrou no sábado em Vila de Rei já está "em resolução" neste município, estando também "em rescaldo" 70% do incêndio no concelho de Mação, para onde as chamas se alastraram, anunciou a Proteção Civil.

Num 'briefing' na Sertã, onde está instalado o posto de comando, pelas 20:00, o comandante operacional do Agrupamento Centro Norte, Pedro Nunes, disse aos jornalistas que nos restantes 30% de território atingido no concelho de Mação (distrito de Santarém) lavra ainda uma frente repartida.

Durante a tarde, explicou, houve algumas reativações e "o incêndio teve um comportamento extremo", com muita libertação de energia, e a prioridade foi defender pessoas e bens.