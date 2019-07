Actualidade

A seleção portuguesa de futebol de praia venceu hoje por 3-1 a França e assegurou o primeiro lugar do Grupo B da qualificação europeia para o Mundial2019, em Moscovo, na Rússia.

Os franceses inauguraram o marcador, por intermédio de Angeletti, mas Belchior empatou a partida ainda no primeiro período, antes de Madjer operar a reviravolta na segunda parte.

No terceiro e último período, o guarda-redes Elinton Andrade dilatou a vantagem e confirmou o pleno de vitórias no Grupo B, no qual Portugal terminou com nove pontos, mais três do que a França. A Moldávia somou dois e a Noruega nenhum.