Venezuela

A Venezuela foi palco na segunda-feira do quinto grande apagão de 2019, que mantém às escuras todas as regiões do país, dificultando as comunicações móveis e fazendo regressar temores de novos apagões, noticiou a imprensa local.

"A falha afetou o distrito Capital e os Estados de Apure, Sucre, Bolívar, Guárico, Carabobo, Arágua, Monágas, Cojedes, Táchira, Zúlia, Anzoátegui, Portuguesa, La Guaira, Nueva Esparta, Miranda, Lara, Barinas, Mérica, Yaracuy, Delta Amacuro, Trujillo, Amazonas e Falcón", refere o diário El Nacional.

Este novo grande apagão foi precedido por falhas elétricas que, ao longo de segunda-feira, afetaram também zonas da cidade de Caracas como La Candelaria, Avenidas Forças Armadas, San Bernardino, Bello Monte, José Féliz Ribas, Araguaney e El Aguacatico, entre outras, apesar de 24 regiões da Venezuela estarem submetidas a racionamento elétrico para "proteger" o serviço na capital.