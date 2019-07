Incêndios

Dois bombeiros sofreram ferimentos ligeiros quando combatiam as chamas no incêndio florestal que está a deflagrar em Penedono, no distrito de Viseu, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações (CDOS).

"O fogo mantém-se ativo, mas não há casas em perigo. Até ao momento, há dois feridos ligeiros, entre bombeiros", disse à Lusa fonte do CDOS de Viseu.

Cerca das 03:20, combatiam as chamas em Penedono 191 operacionais, apoiados por 53 viaturas, segundo a página da internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).