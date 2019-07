Actualidade

O Departamento de Justiça norte-americano pediu ao ex-procurador especial Robert Mueller que limite o seu testemunho no Congresso ao relatório que já foi publicado sobre o alegado conluio do atual Presidente com a Rússia.

Numa carta enviada a Mueller, a que agência de notícias Efe teve acesso, o Departamento de Justiça apelou ao ex-procurador que não avance com novos detalhes sobre a sua investigação quando testemunhar, esta quarta-feira, perante vários comités do Congresso.

No relatório de investigação de mais de 400 páginas, Mueller detalhou os vários contactos estabelecidos entre Moscovo e a equipa de campanha do agora Presidente dos Estados Unidos, mas concluiu não ter provas suficientes para acusar criminalmente Donald Trump.