A Assembleia Municipal do Porto aprovou esta segunda-feira a moção do grupo municipal 'Porto, o Nosso Partido' que propõe que o prolongamento do quebra-mar de Leixões, em Matosinhos, não "ultrapasse os 200 metros" de comprimento.

"Defendemos a construção de um molhe que não ultrapasse os 200 metros, até que nos seja demonstrada de forma inequívoca que a sua dimensão tenha obrigatoriamente de ser superior", afirmou André Noronha.

O líder da bancada de Rui Moreira afirmou ainda durante a sessão extraordinária desta segunda-feira que "nunca ninguém foi perentório na conclusão de que os 300 metros são necessários" para que o porto de Leixões aumente a sua competitividade.