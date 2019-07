Actualidade

O Presidente do Irão garantiu que o país é o "guardião da segurança" no golfo Pérsico e no estreito de Ormuz e desmentiu procurar um aumento das tensões, apesar da captura de um petroleiro britânico, foi hoje anunciado.

"O Irão tem sido e será o principal guardião da segurança e da liberdade de navegação no golfo Pérsico, no estreito de Ormuz e no mar de Omã", defendeu Hasan Rohani, de acordo com uma nota divulgada pela Presidência iraniana.

Rohani pronunciou-se horas depois de o Reino Unido ter proposto formar "uma missão marítima europeia" para proteger os navios de carga que transitam por Ormuz, onde o Irão capturou na sexta-feira o petroleiro britânico 'Stena Impero'.