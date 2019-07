Actualidade

A Associação Nacional de Estudantes de Medicina (ANEM) considerou hoje que criar faculdades de Medicina e aumentar o número de alunos prejudica o ensino e compromete a qualidade de formação do país.

A ANEM reagia desta forma às declarações do primeiro-ministro, António Costa, na segunda-feira na inauguração de uma unidade de Saúde no concelho de Sintra, em que criticou o exercício dos poderes regulatórios de algumas ordens profissionais, em especial a dos Médicos, para restringir a concorrência e limitar o acesso à formação, considerando que tal impede a resposta às carências.

Os estudantes de Medicina afirmam em comunicado reconhecer as "carências e assimetrias do país no acesso à saúde", mas rejeitam a afirmação de que faltam médicos ou que é necessário aumentar o número de formados em Medicina.