Actualidade

A procura de crédito para compra de casa subiu ligeiramente entre março e junho deste ano e os bancos preveem que aumente no terceiro trimestre, segundo os dados divulgados hoje pelo Banco de Portugal.

De acordo com o inquérito aos bancos sobre o mercado de crédito, de julho, no segundo trimestre deste ano "a procura de crédito por parte de empresas manteve-se praticamente inalterada face ao primeiro trimestre do ano", em termos gerais.

Contudo, os bancos indicaram que nos clientes particulares "aumentou ligeiramente" a procura de crédito para aquisição de habitação e para consumo e outros fins, o que justificam com o baixo nível das taxas de juro e a confiança dos consumidores.