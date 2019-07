Incêndios

O presidente da Cáritas Diocesana de Portalegre e Castelo Branco disse hoje que o território do interior desertificado não pode continuar a ser ignorado e a ser pasto de chamas, de abandono e de desumanização.

Em comunicado publicado hoje no sítio da internet da Cáritas Diocesana de Portalegre e Castelo Branco, Elicídio Bilé defende que, em período pré-eleitoral, "é necessário que a sociedade humana e os partidos políticos mudem de paradigma e ouçam os lamentos vindos de todo o lado, sobretudo dos autarcas e das corporações de bombeiros (...)".

O presidente da Cáritas Diocesana recorda que, ainda não cicatrizadas as feridas que os incêndios de 2017 abriram, e as mesmas populações, paróquias, autarquias e corporações de bombeiros estão de novo confrontados com o flagelo do território ardido, das habitações e dos bens patrimoniais destruídos, com a voragem das chamas e com a angústia das comunidades.