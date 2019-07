Brexit

A União Europeia (UE) quer "trabalhar de forma construtiva" com o próximo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, para se chegar a uma "saída ordenada" do Reino Unido, disse hoje o responsável europeu pelas negociações do 'Brexit', Michel Barnier.

"Ansiamos por trabalhar de forma construtiva com o primeiro-ministro Boris Johnson quando este tomar posse, para facilitar a ratificação do Acordo de Saída e chegarmos a um 'Brexit' ordenado", disse Barnier, numa reação divulgada na sua conta na rede social Twitter.

"Estamos também prontos para retrabalhar a declaração negociada numa nova parceria em linha com as diretrizes do Conselho Europeu", salientou também.