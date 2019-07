Brexit

O presidente da Comissão Europeia felicitou hoje Boris Johnson, que vai suceder a Theresa May na liderança no Governo britânico, e indicou estar preparado para trabalhar "da melhor maneira possível" com o novo primeiro-ministro britânico.

"O presidente da Comissão Europeia [Jean-Claude Juncker] pediu-me que transmitisse as suas felicitações ao senhor Boris Johnson. O presidente quer trabalhar com o primeiro-ministro da melhor maneira possível", declarou a porta-voz da Comissão Europeia.

Natasha Bertaud, que falava na habitual conferência de imprensa do executivo comunitário em Bruxelas, escusou-se a tecer mais comentários, uma vez que a sua declaração aconteceu minutos depois de o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros ter sido declarado em Londres o vencedor da eleição para a liderança no partido Conservador e, consequentemente, o sucessor de Theresa May à frente do governo britânico.