Actualidade

A presidente eleita da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, desejou hoje manter uma "boa relação de trabalho" com o próximo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

"Em primeiro lugar, parabéns a Boris Johnson pela sua nomeação como primeiro-ministro. Espero vir a ter uma boa relação de trabalho com ele", disse Leyen, numa conferência de imprensa, em Paris.

A futura presidente da Comissão Europeia salientou ainda os "futuros desafios" que terá de debater com Londres, referindo-se ao 'Brexit' e também às tensões com o Irão, numa conferência de imprensa conjunta com o Presidente francês, Emmanuel Macron.