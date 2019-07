Actualidade

A região do Golfo da Guiné registou, no primeiro semestre deste ano, 78 incidentes de pirataria e ataques armados contra navios, informou hoje a secretária executiva da Comissão do Golfo da guiné.

Florentine Ukonga, que discursava na abertura do Seminário sobre a Estratégia Marítima Integrada da Região do Golfo da Guiné, disse que a pirataria, imigração ilegal, pesca não regulada e ilegal e a poluição continuam a fazer parte dos desafios da organização.

Segundo Florentine Ukonga, além da Nigéria, o Togo, Benim e Camarões são os países mais afetados pela pirataria.