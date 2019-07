5G

A tecnológica chinesa Huawei elogiou hoje a abordagem "racional" da União Europeia (UE) aos riscos relacionados com redes móveis de quinta geração (5G), mostrando-se confiante de que preencherá os critérios de segurança para operar no mercado europeu.

"A abordagem da UE à questão da segurança no 5G é muito racional porque estão a ser equacionadas medidas com base numa avaliação de riscos e em factos e não se está a restringir o acesso de uma companhia específica ao mercado", considerou, em declarações à agência Lusa em Bruxelas, o vice-presidente da Huawei para a área dos assuntos de política global, Detlef Eckert.

Questionado pela Lusa se a companhia se sente preocupada com a possibilidade dada pela Comissão Europeia aos Estados-membros de poderem eliminar dos seus mercados empresas por razões de segurança, aquando da implementação do 5G, Detlef Eckert vincou que a Huawei está "confiante de que as estratégias racionais serão bem-sucedidas".